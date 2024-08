Impulsionar o empreendedorismo com inovação e discutir o desenvolvimento de novas soluções e tendências tecnológicas para o crescimento dos pequenos negócios que atuam no mercado varejista. Essa é uma das propostas do Inova Varejo Cajazeiras 2024, evento que está sendo promovido pelo Sebrae/PB, entre os dias 26 e 28 de agosto, na cidade de Cajazeiras, na região do alto sertão do estado.

Considerado como um dos principais eventos deste setor, a programação teve início na segunda-feira (26) com a realização do Bootcamp, capacitação que contou com a participação de empreendedores locais, tendo como destaque a apresentação de ferramentas de inteligência artificial (IA) e discussão de outros temas. Todas as atividades somaram o período de oito horas de duração com apresentação de muito conteúdo e debate.

Nesta terça-feira (27), um dos palestrantes da programação foi o publicitário e administrador de empresas, especialista em inovação e transformação digital, Walter Longo, que dialogou com o público sobre as novas tendências do mercado e os desafios da inovação para quem busca aprimorar o processo da competitividade. O uso da inteligência artificial também foi um dos temas abordados pelo palestrante.

O empresário Crispim Coelho, proprietário do Hotel Oásis, enfatiza que o evento é uma oportunidade para estudar novas ações voltadas ao empreendedorismo e compartilhar conhecimento.

“Está sendo uma experiência muito positiva, pois considero ser importante para nós e ajuda a ter ciência sobre o comportamento dessa nova sociedade, das novas tecnologias e tendências atuais para o mercado”, disse.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Cajazeiras, Talles Vasconcelos, o Inova Varejo é um evento importante no tocante à geração da competitividade para as empresas locais.

“O evento está trazendo uma bagagem de conteúdo muito relevante e com temáticas importantes para o momento, tendo sempre esse cuidado de estar atualizando os empreendedores do que está acontecendo de novo no mundo afora, para que assim eles possam seguir o fluxo de acordo com o que o mercado pede”, comentou.

Em sua quarta edição, o Inova Varejo Cajazeiras também conta com outros atrativos, como área reservada para exposição de startups e a promoção de painéis temáticos com a participação de especialistas em tecnologia, marketing e outras áreas relacionadas ao ambiente de negócios e profissionais com experiência.

O último dia de atividade do evento acontece nesta quarta-feira (28) e terá como destaque a participação do palestrante Paulo Camargo, que é conselheiro de empresas, colunista da Exame e teve passagens ocupando funções como CEO do McDonald’s, Iron Mountain Espanha e Espaçolaser.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online