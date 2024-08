No quadro semanal “Direito do Consumidor” da Rádio Caturité FM, a advogada Glauce Jácome abordou os direitos dos consumidores ao utilizarem serviços em salões de beleza. A especialista em direito do consumo enfatizou a importância de os salões ofertarem serviços com qualidade, segurança e transparência, garantindo que os clientes estejam plenamente informados sobre os procedimentos realizados.

Glauce destacou que uma das principais obrigações dos salões é fornecer informações claras sobre os serviços oferecidos.

– Nós sempre temos a expectativa de que o serviço ofertado deve vir com qualidade e com segurança. Nesse contexto, a primeira regra é com relação à própria informação. É preciso que o salão claramente coloque através de tabela, cardápio ou informativo, o tipo de serviço que realiza e o valor desse serviço. Hoje, você tem escovas de cabelo feitas de diversas maneiras, por exemplo. Precisa especificar o tipo de procedimento, o tipo de produto utilizado, o valor e o resultado – explicou a advogada.

Além da clareza nas informações, Glauce alertou sobre a necessidade de os salões informarem os clientes sobre possíveis riscos, como reações alérgicas a tinturas ou produtos químicos. A segurança dos equipamentos e materiais utilizados também foi citada como um aspecto fundamental que deve ser considerado pelos estabelecimentos.

Outro ponto abordado foi a questão do cumprimento de horários, especialmente em salões que trabalham com hora marcada. Glauce ressaltou que, caso o horário combinado não seja respeitado, isso pode configurar descumprimento da oferta, o que fere os direitos do consumidor.

Por fim, ela lembrou que os consumidores devem estar atentos à validade dos produtos utilizados e que, em caso de danos à saúde ou riscos, têm direito a buscar indenização proporcional ao dano sofrido.

Ouça aqui todas as explicações da advogada.

