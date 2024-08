A reforma tributária em discussão no Brasil tem gerado debates em diversos setores da economia. Neilton Neves, presidente do Sindicato das Farmácias do Estado da Paraíba (Sindifarma-PB), destacou os impactos positivos que as mudanças tributárias podem trazer para o setor, especialmente no que diz respeito à redução do ICMS sobre medicamentos.

Em entrevista ao ParaibaOnline, Neilton Neves explicou que a reforma promete uma significativa redução da carga tributária sobre medicamentos, o que poderá resultar em preços mais acessíveis para a população.

– No que diz respeito aos medicamentos, há uma grande benfeitoria acontecendo para a sociedade. Existem as negociações em reduzir a parte tributável, principalmente no que diz respeito ao ICMS para os medicamentos. No projeto inicial, tínhamos em torno de 60% que iria diminuir para cerca de 40%, 50% do imposto tributável, e hoje já se fala que será 100% dos medicamentos, o que poderá resultar em até 60% de redução no ICMS no preço final – afirmou Neves.

O presidente do sindicato ressaltou que essa redução tributária terá um efeito cascata positivo, aumentando a acessibilidade da população aos medicamentos e, consequentemente, melhorando a saúde pública.

Veja a entrevista completa em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

