O Sebrae Paraíba realizou, nesta segunda-feira (26) o evento “Marketing do Futuro” em Campina Grande, trazendo para o palco um dos maiores especialistas em inovação e tecnologia do país, Silvio Meira.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Paraíba, Mário Borba, enfatizou a relevância do evento para a integração entre o Sebrae e a sociedade, destacando a necessidade de se preparar para o futuro com um olhar voltado para a inovação e a tecnologia.

– É mais uma ação do Sebrae nessa parte de integração com a sociedade. A presença hoje do Silvio Meira aqui fazendo essa palestra sobre marketing do futuro é um marco importante. Quando a gente fala em futuro, hoje, é inovação, é tecnologia. Então, esse momento marca a integração do Sebrae pensando no futuro da própria sociedade – afirmou Mário Borba.

O evento abordou temas essenciais para o cenário empresarial, como o impacto das novas tecnologias no comportamento do consumidor, a transformação digital das empresas e as estratégias para se manter competitivo em um mercado em constante evolução.

