Em um evento promovido pelo Sebrae Paraíba, o cientista Silvio Meira e a jornalista Rosário Pompeia apresentaram o livro “Marketing do Futuro”, obra que promete revolucionar as práticas de marketing no Brasil.

A palestra, realizada em Campina Grande, reuniu empreendedores, empresários e profissionais da área, que puderam conhecer de perto as novas teorias e metodologias propostas pelos autores.

Silvio Meira, coautor do livro, explicou à reportagem do ParaibaOnline que “Marketing do Futuro” foi concebido para impactar diretamente as estratégias de marketing das empresas, propondo uma mudança significativa na maneira como o marketing é pensado e executado no Brasil.

– Escrevemos um livro chamado Marketing do Futuro. É um livro sobre marketing de impacto, é um livro para mudar o marketing, a primeira teoria brasileira de marketing para as empresas, para os negócios mudarem o que estão fazendo e terem retornos de investimento em marketing – afirmou Meira.

Rosário Pompeia, que também é coautora do livro, complementou a fala de Meira, ressaltando que o trabalho é pioneiro ao integrar diferentes áreas do conhecimento em uma metodologia única e abrangente.

– É uma nova metodologia onde mistura marketing, inovação, inteligência artificial, negócios e estratégia. É a primeira teoria completa que traz todos esses novos fundamentos para o marketing – enfatizou.

