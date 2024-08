Sebrae promove conversa sobre o marketing do futuro para pequenos negócios

Como será o marketing do futuro? Buscando encontrar respostas e compartilhar conhecimentos e experiências sobre esse tema, que é estratégico para qualquer empresa, o Sebrae/PB promoveu, nesta segunda-feira (26), um encontro empresarial voltado aos pequenos negócios de Campina Grande.

Nesse encontro, o professor, cientista e empreendedor Silvio Meira, em parceria com a professora e consultora especializada em marketing, Rosário Pompéia, destacaram quais são as principais transformações que estão em curso nesse universo e para qual futuro elas conduzirão os conceitos e ações relacionados ao marketing.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba, o tema proposto pelo evento é de fundamental importância para os pequenos negócios, considerando que o marketing é uma área estratégica.

Segundo o presidente, adquirir e compartilhar conhecimentos sobre o tema é essencial para que os empreendedores possam acompanhar as mudanças que estão em curso no mercado e, assim, evoluir com elas.

“Eu acho que esse momento é fruto de um trabalho que o Sebrae tem feito ao longo de sua história, no sentido de fazer com que as pessoas se integrem cada vez mais para pensar o futuro. O tema da palestra de hoje nos convida a aproveitar esse momento de transformação, inovação, tecnologia, pesquisa e ciência para refletir e acompanhar esse futuro, que na verdade já é uma realidade. Os empresários que não estão inovando e os profissionais que não inovarem, não acompanharem tudo que está acontecendo, ficarão fora do mercado. Não podemos deixar de pensar nesse futuro e na modificação de comportamentos para que possamos competir no mundo de hoje”, afirmou Mário Borba.

Por sua vez, o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, destacou que, ao promover reflexões e incentivar a aquisição de novos conhecimentos sobre temas que são importantes para os pequenos negócios, a instituição contribui diretamente com a competitividade e a sustentabilidade dessas empresas.

“Essa é uma política que o Sebrae tem buscado cada vez mais, que é estar mais próximo da comunidade em que ele atua. O marketing do futuro é um tema que pertence a cada um de nós, para que possamos buscar entender aquilo que o mundo nos traz hoje e, assim, projetar o futuro”, explicou Amorim.

Também participaram do evento desta segunda-feira o diretor técnico do Sebrae/PB, Lucélio Cartaxo; o diretor de administração e finanças da instituição, Neto Franca; além dos demais membros do Conselho Deliberativo Estadual (CDE).

De olho no futuro – Autores do livro “Marketing do Futuro”, que foi lançado em Campina Grande durante o evento desta segunda-feira, Silvio Meira e Rosário Pompéia propõem um debate sobre as mudanças que o marketing enfrenta, e aquelas que ainda precisam ser promovidas, para atender as necessidades da sociedade e do mercado, visando a construção de um novo futuro.

Durante a palestra, os autores destacaram alguns aspectos e características que precisam ser considerados pelas empresas e por profissionais de marketing no presente e na construção do futuro.

“Inicialmente, o manifesto Marketing do Futuro surgiu de uma inquietação quando nós fazíamos uma avaliação, eu e Silvio Meira, da necessidade de se mudar o marketing, uma vez que o marketing precisava ter mais resultados. E então, observando o cenário de como isso estava sendo construído, nós percebemos que era necessário fazer uma nova teoria para o marketing do futuro.

Por essa razão, devido à grande quantidade de questões que precisávamos aprofundar, nasceu esse livro”, enfatizou Rosário.

Por sua vez, Silvio Meira destacou que “nós não só desenvolvemos uma teoria inteira e suas fundações, mas também as medidas de performance e de retorno de investimento do marketing para mercados em plataformas.

O livro é sobre marketing de impacto. E o marketing do futuro é uma teoria prática para resolver os problemas e desafios das empresas, dos negócios e das marcas nos mercados em plataformas”, concluiu o autor.