Estudar estratégias de marketing com o uso das redes sociais para vender mais e alcançar resultados de crescimento no ambiente de negócios. Essa foi a proposta do Digital Day São Bento, evento que reuniu donos de pequenos negócios e profissionais liberais, neste domingo (25), na cidade de São Bento, na região do Sertão do Estado.

Promovido pelo Sebrae/PB e a Âncora X, com o apoio da CDL local, a iniciativa proporcionou um dia de imersão com muito conteúdo e soluções ao público.

Uma das participantes do evento foi a empresária Silvana Dantas. Ela é proprietária da Belisk hamburgueria e doceria, empresa com sede instalada na cidade de São Bento. “Gostei demais dessa experiência. Tenho uma parceria de longas datas com o Sebrae e não esperava menos ao participar desse evento. Estou me sentindo revigorada como empreendedora e o Sebrae como instituição está presente proporcionando orientações”, comentou.

O Digital Day São Bento foi ministrado pelo empresário, especialista e mentor de negócios, Moisés Ramos. Entre os temas discutidos com os participantes ao longo das atividades, que foram desenvolvidas das 8h às 18h, com pausa para almoço e coffee break, no espaço da Faculdade Sucesso, na cidade, destacaram-se: a necessidade de posicionamento digital da empresa; produção de conteúdo; estratégias de vendas, mentalidade de empresário e networking.

Além de estudar o conceito de marketing e sua aplicação a partir do uso de plataformas e redes sociais, os participantes tiveram a chance de pensar soluções estratégicas considerando a realidade de suas atividades no mercado.

De acordo com a assistente administrativa da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Pombal, Leilane Vieira, a programação proporcionou uma oportunidade de conhecimento e crescimento para quem busca aprimorar a aplicação do marketing empresarial no ambiente digital. “Foi uma verdadeira imersão sobre marketing digital e os empresários, assim como todos os participantes, puderam aprender um pouco mais sobre como criar estratégias e pensar ações de marketing para alavancar suas ações no mercado. Foi um dia produtivo e com depoimentos de pessoas demonstrando a importância dessa iniciativa do Sebrae”, disse.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online