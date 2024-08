ExpoPrata celebra o potencial da caprinovinocultura no cariri da Paraíba

Principal vocação econômica do cariri paraibano, a caprinovinocultura é o grande destaque da ExpoPrata, evento que celebra em 2024 os seus 10 anos de criação.

Promovida pela Prefeitura Municipal, com o apoio do Sebrae/PB, a Exposição de Caprinos e Ovinos de Prata é um dos principais eventos dessa cadeia produtiva no estado, proporcionando não só visibilidade para o setor, como também movimentando a economia de toda a região.

A programação, que é totalmente gratuita, teve início na última quarta-feira (21) e seguirá aberta ao público até o domingo (25). Além de valorizar a importância econômica e a representatividade histórica e cultural que a caprinovinocultura tem para o cariri da Paraíba, a 10ª ExpoPrata também propõe aos participantes um debate sobre como os princípios da Agenda ASG (ambiental, social e governança) podem contribuir com o desenvolvimento e a sustentabilidade da agropecuária.

Para isso, foram realizadas palestras sobre temas como a desertificação, práticas de ASG na agricultura familiar, educação empreendedora enquanto vetor de desenvolvimento e biotecnologia e melhoramento genético. Outro destaque da ExpoPrata foi a realização, nesta sexta-feira (23), do 4º Encontro de Mulheres do Agro, com a proposta de fomentar e valorizar o empreendedorismo feminino. Participaram deste momento de conexão e troca de experiências a gerente regional do Sebrae/PB no cariri, Madalena Arruda; a líder da Rede Delas, Isadora Araújo; a desenhista industrial e gestora pública, Maysa Gadelha; e a professora Sandra Prata.

“Foi em Prata a terra onde nasceu esse encontro das mulheres do agro. Depois de outras duas realizações, ele voltou para suas origens, abordando nesta quarta edição a força do empreendedorismo feminino no agronegócio. Foi um momento extremamente importante, não só pelos temas debatidos, mas também por promover um resgate histórico da caprinocultura no município, que nasceu da mente empreendedora de uma mulher, Lila Salvador, cuja história e atuação foram fundamentais para o desenvolvimento do Pacto Novo Cariri e todo o desenvolvimento que ele trouxe para a nossa região”, enfatizou Madalena Arruda.

Geração de negócios – Popularmente conhecido como a ‘Capital da Cabra Leiteira’, o município de Prata conta, segundo dados da Prefeitura Municipal, com um rebanho caprino estimado entre 4 mil e 5,5 mil animais. Já o rebanho de ovinos é estimado em cerca de 1,8 mil animais. É nesta cadeia produtiva, seja através do couro, da carne ou do leite e seus derivados, que está a principal atividade econômica do município, amplamente divulgada e valorizada durante a ExpoPrata.

É na programação do evento, segundo os organizadores, que os empreendedores e produtores rurais conseguem apresentar a qualidade genética do rebanho e sua capacidade de produção, captando novas oportunidades de negócios e expandido sua rede de conexões no mercado. Apenas na edição de 2023, a ExpoPrata movimentou mais de R$ 3 milhões em negócios e produziu cerca de dois mil litros de leite por dia, desempenho que deve se repetir em 2024, beneficiando também os pequenos negócios da cadeia produtiva do turismo, uma vez que o município recebe turistas de todo o Nordeste.

Participe da programação – Além das palestras e capacitações, o evento conta com torneios leiteiros, ações de educação empreendedora e exposição de artesanato e produtos da economia criativa. Além disso, durante os cinco dias de realização da ExpoPrata, o público também poderá conhecer e aproveitar os pratos típicos da gastronomia caririzeira e as apresentações artísticas que enaltecem a cultura e as tradições regionais.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online