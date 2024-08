Nesta quinta-feira (22), foi realizado em Brasília o Prêmio Abradee 2024, que reconhece o desempenho das distribuidoras de energia do país em várias categorias. A Energisa Paraíba foi finalista nas categorias Nacional, Avaliação do Cliente e Região Nordeste, consolidando-se entre o TOP 3 das melhores empresas do setor elétrico brasileiro nessa premiação.

Em março deste ano, a concessionária de energia paraibana foi premiada também como a melhor distribuidora de energia do Brasil (acima de 400 mil clientes) pela Aneel, órgão responsável por regular o setor elétrico no país.

“Esses reconhecimentos, principalmente vindo dos nossos clientes, são motivos de orgulho e reforçam o nosso compromisso em continuar investindo para elevar cada vez mais a excelência na prestação do serviço a todos os paraibanos”, destacou Marcio Zidan, diretor-presidente da Energisa Paraíba. Em 2024, a empresa investiu cerca de R$ 500 milhões na ampliação, modernização e ativação do sistema elétrico do estado.

O Prêmio Abradee é realizado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, reconhece anualmente as distribuidoras que se destacam pela qualidade, segurança e inovação em suas operações.

A categoria Avaliação do cliente é resultado de pesquisa de satisfação, realizada entre fevereiro e abril deste ano, com clientes de todas as regiões do país, que avaliam a prestação do serviço, o atendimento, preço, imagem e comunicação, entre outros indicadores.

Na edição de 2024 do Prêmio Abradee, o Grupo Energisa se consolidou como um dos líderes do setor, com todas as suas distribuidoras indicadas e/ou premiadas pelo menos em uma categoria.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online