O Sebrae/PB, em parceria com o Centro de Competência Embrapii em Hardware Inteligente para a Indústria (Virtus-CC), está com inscrições abertas para startups que desejam participar de uma jornada gratuita de aceleração tecnológica. Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas para o ‘Aceler.AI’, podendo participar da seleção startups de qualquer município paraibano, desde que estejam em fase de operação. As inscrições estão disponíveis até a próxima sexta-feira (23).

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Ivana Sena, a jornada busca impulsionar startups com foco na criação de soluções inovadoras, especificamente em hardware e software inteligentes para a indústria. Por meio de capacitação, e do acesso a tecnologia de ponta, que serão oferecidos pela jornada, as startups participantes poderão desenvolver produtos mais eficientes, robustos e competitivos, atendendo melhor às demandas do mercado.

“A jornada ‘Aceler.AI’ se destaca no mercado por sua abordagem integrada e focada nas necessidades específicas de startups que trabalham com hardware e software inteligentes. Diferentemente de outros programas de capacitação e aceleração, ela combina a expertise técnica do Centro de Competência Embrapii Virtus-CC com a sua robusta estrutura de apoio ao empreendedorismo. Este modelo oferece às startups uma formação abrangente, que não apenas alcança os aspectos técnicos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I), mas também orienta em áreas cruciais como desenvolvimento de negócios, captação de recursos e estratégias de mercado”, explicou a an alista.

Outro aspecto importante da jornada ‘Aceler.AI’ é que, através dela, os empreendedores selecionados terão a oportunidade de estabelecer conexões com o setor industrial, o que pode facilitar o acesso ao mercado. “Através da oferta de capacitações, mentorias técnicas e de negócios e da realização de eventos, o programa estimula a interação das startups com o setor industrial, facilitando parcerias estratégicas e a colaboração em projetos de P,D&I. Esta proximidade com a indústria é vital para que as startups compreendam as necessidades reais do mercado e desenvolvam produtos que atendam a essas demandas, aumentando suas chances de sucesso comercial”, pontuou Ivana Sena .

Para participar do processo de seleção, os interessados devem acessar o link http://bit.ly/46XKT1c e preencher o formulário de inscrição. “Participar dessa imersão vai significar, também, integrar-se a um ecossistema de inovação, onde a troca de conhecimentos e experiências é constante. Este ambiente colaborativo é crucial para fomentar a criatividade e a inovação, permitindo que as startups desenvolvam soluções únicas e competitivas”, concluiu a a nalista do Sebrae.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online