No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, respondeu a dúvidas dos ouvintes sobre benefícios do INSS.

Entre os temas abordados, ele esclareceu que pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao acréscimo de 25%, que é exclusivo para aposentados por invalidez que necessitam de assistência permanente.

Além disso, Marcus explicou que trabalhadores com múltiplos empregos podem se afastar de apenas uma atividade por doença e continuar exercendo outra, caso não estejam incapacitados para todas as funções.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.

