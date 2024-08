Gás de cozinha em João Pessoa: veja onde comprar mais barato

A diferença no preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha na Capital é de R$ 30,01, registra pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com o produto oscilando entre R$ 79,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 110,00 (Arlete Gás – Manaíra, Mercadinho Pedro Gondim – Expedicionários, Nilson Gás – Mangabeira e Bancários Gás – Bancários) para pagamento à vista, com média de R$ 100,63 e variação de 37,5%.

O Procon-JP também traz preço para o vasilhame cheio do botijão de 13 quilos para o consumidor que está precisando adquirir mais um recipiente do gás de cozinha. A pesquisa foi realizada no dia 20 de agosto em 41 revendedores de João Pessoa.

A pesquisa mostra, ainda, que o segundo menor preço foi encontrado a R$ 90,00 (Casa do Gás – Treze de Maio), seguido de R$ 95,00 (Brito’s Distribuidora – Expedicionários, ADM Gás – Alto do Mateus, Alex Gás – Cruz das Armas, André Gás – Torre e El Shaday – Mangabeira).

Para pagamento no cartão de crédito, o preço do gás de cozinha está sendo comercializado entre R$ 84,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 115,00 (Nilson Gás – Mangabeira), trazendo média de R$ 104,97, diferença de R$ 30,01 e variação de 35,3%.

Vasilhame – Já o vasilhame cheio do botijão de 13 quilos do gás de cozinha está com os preços oscilando entre R$ 250,00 (André Gás – Torre) e R$ 300,00 (Bancários Gás –Bancários, Jampa Gás – Cristo, Vitória Gás – Mandacaru, Casa do Gás – Treze de Maio e Gira Gás – Jardim Cidade Universitária), para pagamento à vista. A diferença está em R$ 50,00, a variação em 20% e a média em R$ 287,00.

Para pagamento no cartão, os preços do produto oscilam entre R$ 280,00 (JR Gás e Água – Manaíra e Depósito D’Almir – Bairro dos Estados) e R$ 320,00 (Vitória Gás – Mandacaru, Gira Gás – Jardim Cidade Universitária e Bancários Gás – Bancários).

