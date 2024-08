1º Fórum Nacional de Desenvolvimento do Varejo vai acontecer em Campina Grande

Campina Grande recebe, pela primeira vez, o Fórum Nacional de Desenvolvimento do Varejo.

O evento tem como objetivo fomentar a discussão e compartilhar conteúdo de relevância sobre o desenvolvimento regional e do comércio local, além de abordar temas como inovação no varejo e as principais tendências econômicas aplicadas à realidade da cidade.

“A região de Campina Grande possui muitas oportunidades para o varejo e um grande potencial de crescimento para os próximos anos. O Fórum tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico regional, além de abordar temas de relevância para o mercado”, explica Adriano Capobianco, Diretor Comercial e de Novos Negócios da Partage Malls. O evento é realizado pela Partage Malls.

A primeira edição em Campina Grande será realizada no Quinta da Colina e contará com a presença de players relevantes no cenário do varejo regional e nacional. O Fórum conta com dois painéis com os temas “Campina Grande e Região – Tradição, Inovação e Visão de Futuro” e “O Varejo Paraibano – Desenvolvimento e Negócios na Paraíba”.

Os conteúdos serão discutidos por grandes nomes como João Alberto, Gerente Executivo do Sebrae, Rosália Lucas, Secretária Estadual do Turismo, Marcelo Abrantes, Diretor de Exportação e Importação da FECOMÉRCIO, Cristina Franco, Presidente do Conselho da ABF, Viviane Valdozende, Head de Expansão da Farm, Tito Motta, multifranqueado, CEO e fundador do Grupo Motta, além de Adriano Capobianco, Diretor Comercial e de Novos Negócios da Partage e o prefeito da cidade Bruno Cunha Lima. O evento é restrito para convidados.