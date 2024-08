A segurança na rede elétrica é um tema de extrema importância que merece a atenção de todos nós. Segundo um levantamento realizado pela Energisa Paraíba, foram registrados 12 acidentes por choques elétricos no Estado, sendo seis deles relacionados à construção civil em 2024. Os dados acendem um alerta no Estado, pois é preciso estar atento para que acidentes como esses não aconteçam.

“A construção civil é um dos setores mais vulneráveis a acidentes elétricos devido ao uso frequente de ferramentas e equipamentos elétricos em obras, além da proximidade constante com a rede elétrica. A falta de atenção e a ausência de medidas de segurança adequadas podem resultar em acidentes graves, muitas vezes fatais. Por isso, a prevenção contra acidentes elétricos no setor da construção civil é essencial para garantir a integridade física dos trabalhadores e a continuidade das obras”, explicou o coordenador de saúde e segurança da Energisa, Lenildson Santos.

Com foco na responsabilidade de garantir a segurança e evitar situações de risco, o coordenador listou alguns cuidados com instalações elétricas que o trabalhador precisa ficar atento na hora de conduzir o projeto de reforma, reparo ou construção.

Confira, abaixo, algumas orientações de segurança que devem ser tomadas:

• Em construções ou reformas, mantenha uma distância mínima de até 3 metros da rede elétrica, principalmente ao movimentar materiais metálicos, como barras de ferro, andaimes, vergalhões, escadas e arames;

• Atenção também com a distância da rede elétrica em construções e manutenções de telhados;

• Na instalação ou conserto de antenas, cuidado com a rede elétrica. Escolha um lugar afastado dos fios, observando quando o tempo estiver bom, sem chuva;

• Planejar como os andaimes serão colocados, com sinalização correta quando estiver próxima à rede de energia;

• Ter cuidado ao manobrar caminhões para que não encostem ou danifiquem a rede elétrica;

• Nunca tente retirar nenhum material que tenha caído sobre ou esteja em contato com a rede elétrica, pois o objeto pode conduzir eletricidade provocando acidentes;

• Nunca deixe a fiação ao alcance de crianças;

• Não utilize “benjamins” (também conhecidos como T) para ligar mais de um aparelho na mesma tomada, isso pode sobrecarregar a instalação elétrica, provocar curto-circuito e até incêndios.

Lenildson orienta ainda que se alguém for vítima de choque elétrico dentro da unidade consumidora, não se deve tentar tocar na pessoa que está recebendo a descarga: “A melhor forma de ajudar é desligar o disjuntor ou a chave geral e ligar para emergência no 193 ou 192. Se o acidente for em via pública, não faça contato com a pessoa pois ela pode ainda está em contato com a parte energizada e você poderá sofrer um choque elétrico também, peça ajuda para isolar/sinalizar a área e acione imediatamente a distribuidora pelo telefone 0800 083 0196, para que seja feito o desligamento da energia”, alerta.

