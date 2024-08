Pé na estrada: agente revela impacto nas vendas de passagens após acidente da VoePass

O recente acidente envolvendo o avião da Voo Pass causou um impacto significativo no setor de viagens aéreas, conforme destacou o agente de viagens Alessandro Sousa em sua coluna semanal “Pé na Estrada”, transmitida neste sábado, 17 de agosto, na rádio Caturité FM. Sousa analisou as consequências do incidente, relatando mudanças imediatas e futuras no comportamento dos consumidores.

Contrariando expectativas, o agente de viagens observou um aumento imediato no número de passageiros. “No sábado nós tivemos voos, não houve rejeição de embarque, ao contrário, nós tivemos um boom de passageiros, tivemos excesso de 15 passageiros de um voo,” comentou Alessandro Sousa.

Esse fenômeno pode ser atribuído à urgência de viagens já programadas e à confiança de alguns passageiros na segurança das operações aéreas, apesar do acidente.

No entanto, Sousa apontou que, embora não tenha havido rejeição imediata de embarques, há um impacto perceptível nas vendas futuras.

– Em geral, acidentes geram um certo impacto porque as pessoas ficam um pouco temerosas. Não é aquele embarque imediato, mas embarques futuros, as pessoas param, analisam, ficam comovidas, lógico, com o que aconteceu. Isso gera um certo freio nas vendas, não só de passagens aéreas, mas também de pacotes – explicou.

Apesar do impacto inicial, Alessandro Sousa expressou otimismo quanto à recuperação do setor.

– Com o passar do tempo, as pessoas vão começando a voltar a uma certa rotina que costumava ter antes, mas esses incidentes geram um certo impacto,” afirmou. Essa recuperação gradual indica que, embora o acidente tenha causado uma pausa nas vendas, a confiança dos consumidores tende a se restabelecer à medida que a segurança dos voos é reafirmada – pontuou.

