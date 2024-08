Exposição de animais, concurso de queijos e palestras marcam Expo Pombal 2024

Contribuir com o fortalecimento da bovinocultura leiteira e compartilhar conhecimento técnico com foco em práticas para o trabalho eficiente no ambiente do agronegócio. Esse é um dos objetivos da Expo Pombal 2024, programação que acontece no Parque de Exposição Atêncio Bezerra Wanderley, no município de Pombal, no sertão do estado.

Com acesso gratuito, o evento tem a expectativa de atrair mais de 10 mil visitantes entre os dias 15 e 17 de agosto. Além de acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas ao agronegócio, o público tem a oportunidade de visitar os ambientes de exposição com animais, produtos e serviços.

Entre os atrativos destacam-se a promoção de torneio leiteiro, concurso de queijos, minicursos, concurso de bezerros, exposição de máquinas e implementos agrícolas e palestras com a participação de especialistas e técnicos abordando temas como o melhoramento genético de bovinos leiteiros, nutrição de vacas, cultivo intensivo de palma, manejo nutricional e planejamento das instalações na suinocultura. O projeto “Juntos pelo Agro” também está presente no evento com atividades voltadas à educação.

O presidente da Associação dos Criadores de Pombal, Fernando Gomes, que é também secretário de agricultura do município disse que a união de diferentes entidades e instituições colabora positivamente para o crescimento do evento, e consequentemente, contempla os criadores de animais que fazem parte da cadeia produtiva do agronegócio na região. “Esse apoio do Sebrae, Governo da Paraíba, Prefeitura e instituições de ensino e demais parceiros contribui para o sucesso da Expo Pombal. Se percebe que o evento cresce a cada edição e esse fator é muito positivo para os criadores e os expositores que participam da feira para divulgar seus animais, marcas e produtos”, comentou.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB em Pombal, Aldo Nunes, o momento é uma oportunidade de incentivo aos produtores em suas atividades e que busca também fomentar a economia, a partir de práticas inovadoras. “O agronegócio é uma atividade que se destaca na economia sertaneja em especial aqui no município de Pombal. O papel do Sebrae é fortalecer o trabalho dos produtores e os pequenos negócios, mostrando soluções que possam contribuir para o crescimento de toda cadeia produtiva que depende do campo”, pontuou.

Por sua vez, o prefeito de Pombal, Abmael de Sousa, destacou a colaboração do produtor rural para o crescimento da economia da região e o papel do poder público e instituições privadas trabalhando em conjunto para a geração de novas oportunidades. “O nosso desejo é que a cada ano a Expo Pombal se torne maior. É necessário frisar que esse evento é importante para nossa agricultura e agropecuária e o município faz sua parte junto com o Sebrae e outras instituições parceiras para essa realização”, disse.

Realizada pela Associação dos Criadores de Pombal, a Expo Pombal 2024 conta com o apoio do Sebrae/PB, Faepa/PB, Senar/PB, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo do Estado, Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB) e projeto Bom é na Feira.

