Secovi-PB: o impacto da reforma tributária no setor imobiliário

No quadro Mercado Imobiliário do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, abordou a urgência na votação do Projeto de Lei 6824, que trata da reforma tributária, e os impactos dessa reforma no setor imobiliário e condominial.

Feitosa destacou que, em visita recente a Brasília, ele e outros representantes do setor realizaram reuniões com senadores para discutir a importância de certos pontos da reforma, enfatizando a necessidade de atenção às mudanças que podem afetar tanto quem deseja comprar um imóvel para moradia quanto para investimento.

Além disso, ele reforçou o compromisso do Secovi, por meio da sua atuação, em lutar por uma moradia digna e os desafios enfrentados nesse processo.

Ouça o podcast completo aqui.

