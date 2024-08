No último episódio do quadro semanal “O Bê-á-bá da Economia”, o professor e economista Johnatan Brito abordou a complexidade da reforma tributária que está em andamento no Brasil. Brito destacou a importância da simplificação dos tributos indiretos.

“Os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre os produtos que a gente paga de forma embutida no preço do produto. Então, essa primeira reforma acontece em cima desses tributos e, fundamentalmente, são cinco tributos que acontecem”, explicou o economista.

A reforma tributária proposta visa à substituição de diversos tributos por um sistema mais simplificado e eficiente. Brito detalhou que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e o ISS (Imposto sobre Serviços) serão substituídos pelo Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS).

“A gente vai ter o desaparecimento de alguns tributos, a criação de outros tributos. Essa criação vai sintetizar, vai simplificar a forma de tributação. Aquela dificuldade toda que a gente viu na outra semana sobre o ICMS, por exemplo, vai deixar de existir, porque vai ser tudo concentrado em uma única tributação, em um único meio de tributação”, esclareceu.

O economista também explicou que o novo IBS vai reunir os tributos indiretos arrecadados pelos governos estaduais e municipais, eliminando a complexidade atual do sistema tributário.

Além do IBS, a reforma prevê a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá o PIS (Programa de Integração Social), a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

“O IPI é um imposto que incide sobre absolutamente todos os produtos industrializados. O governo federal é um colchão direto que está embutido no preço do produto e que tudo, absolutamente tudo que é industrializado tem o IPI cobrado”, afirmou Brito. “PIS e Cofins, assim como o IPI, deixam de existir e é estabelecida a CBS.”

