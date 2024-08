O Sebrae/PB, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq/PB), está com inscrições abertas para um novo ciclo do programa Startup Nordeste.

A iniciativa é gratuita e vai selecionar, em sua primeira fase, até 250 startups e projetos inovadores do estado. O objetivo do programa, que é desenvolvido em todos os estados do Nordeste, é fomentar e desenvolver startups da região, contribuindo para a inserção desses pequenos negócios no mercado global de inovação e tecnologia.

Na Paraíba, as inscrições estão disponíveis e devem ser efetuadas exclusivamente através do endereço eletrônico https://programas.sebraestartups.com.br/in/startupnordestepb, até o dia 22 de setembro.

Podem participar da seleção projetos inovadores e startups de qualquer município paraibano, que se encontrem nas fases de validação, tração, crescimento ou escala.

Ainda conforme o edital, serão priorizados os projetos que tenham relação com os segmentos do Agronegócio; Arquitetura; Artes; Artes Cênicas; Comunicação e Mídia; Design; Educação; Energias renováveis; Expressões Culturais; Hotelaria e Turismo; Impacto Socioambiental; Jogos; Moda e Vestuário; Música; e Saúde.

Além disso, preferencialmente, as startups e projetos inscritos devem ter incorporados em suas propostas aspectos como o uso de tecnologias para internet das coisas (IoT); dados; biotecnologia; e nanotecnologia e robótica, de modo que sejam consonantes com a conservação, preservação e o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e culturais da região Nordeste.

Para a primeira fase do Startup Nordeste, quando serão selecionados até 250 startups e projetos, os selecionados participarão de capacitações de pré-aceleração, com foco na modelagem de negócios e na avaliação das oportunidades e potencial do negócio.

Após essa etapa, serão selecionados até 80 projetos/startups com o melhor desempenho, que participarão da fase de aceleração, com foco em gestão financeira, marketing e vendas.

Concluída essa segunda etapa, a terceira fase do Startup Nordeste vai selecionar os 60 melhores projetos/startups para seguirem com sua trilha de aceleração, desta vez com foco nas áreas de mercado, investimentos e modelos de receita. Nessa fase, cada projeto/startup selecionado receberá, durante seis meses, uma Bolsa Sócio Empreendedor, no valor mensal de R$ 6.500, para que possam se dedicar ao desenvolvimento e amadurecimento do negócio.

“O Startup Nordeste desempenha um papel transformador no ecossistema de inovação da Paraíba. Ao oferecer capacitação e apoio estratégico, ele não apenas estimula o crescimento de novos negócios, mas também fortalece o ambiente empreendedor local. Por essa razão, o programa proporcionará um suporte robusto, que inclui mentorias, capacitações e uma bolsa financeira. Esse apoio é fundamental para o desenvolvimento dos empreendedores, que vão participar de um processo seletivo, com o Startup Nordeste assegurando que os projetos com maior potencial de impacto social e econômico receberão todo o suporte necessário para prosperar”, explicou a analista técnica do Sebrae/PB, Rafaella C atão.

Dúvidas e esclarecimentos – Os interessados em participar da seleção do Startup Nordeste que tiverem dúvidas ou necessitarem de mais esclarecimentos sobre o edital devem entrar em contato com a organização exclusivamente através do e-mail startupnordestepb@sebrae.com.br.