O volume de serviços prestados pelas empresas no Estado da Paraíba fechou o primeiro semestre deste ano com o 2º maior crescimento na região Nordeste, constatou a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada, nesta terça-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado de janeiro a junho, o setor paraibano cresceu 3%, o que representou quase o dobro do País (1,6%). Na Região, Pernambuco liderou com 3,4%.

Nas demais comparações do indicador de serviço no mês de junho, a Paraíba apresentou também crescimento. Na comparação de junho sobre maio deste ano, o setor registrou forte alta (3,4%), sendo o dobro da média do País (1,7%), enquanto na comparação de junho sobre o mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 0,6%.

ATIVIDADES QUE MAIS SE DESTACARAM – Segundo o IBGE, o crescimento foi disseminado entre as cinco atividades pesquisadas, já que todas apresentaram expansão. O principal destaque em junho foi a evolução no setor de transportes e o índice de atividades turísticas que apresentaram fortes crescimentos sobre o mês anterior.

“Esse resultado vem muito em função do transporte aéreo, impulsionado pela queda dos preços das passagens aéreas. Mas também contribuiu o transporte dutoviário e a navegação de apoio marítimo, atividades relacionadas com as indústrias extrativas, como a de gás e a de óleos brutos de petróleo”, afirmou em nota o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo.

IMPACTO DO SÃO JOÃO – O impacto do setor aéreo na Paraíba pode ser medido na semana de maior pico do São João em Campina Grande (21 a 24 de junho). De acordo com informações do Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande, houve um aumento de 138% no número de passageiros comparado ao mesmo período do ano anterior.

Foram contabilizados 5.226 passageiros, em comparação com 2.196 passageiros durante o ápice em 2023. Além disso, o número de operações aéreas também mais que dobrou, passando de 30 para 64, representando um aumento de 113%, resultado proporcionado pelo incentivo concedido pelo Governo da Paraíba às companhias.

O mês junino tem um forte impacto no setor de serviços da economia da segunda maior cidade do Estado para, além dos meios de transporte, como hospedagem, bares e restaurantes nos 30 dias. A Capital João Pessoa é também beneficiada pela proximidade, por ser litoral e oferecer mais opções de hospedagem.

O QUE MEDE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços do país e dos Estados, investigando a receita bruta e real de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, mas excluídas as áreas de saúde e educação. Ao lado da administração pública, os setores de serviços e de comércio têm os maiores pesos na composição do PIB do País e dos Estados.

