A nova regra da Caixa Econômica Federal que restringe o percentual de financiamento para imóveis usados tem gerado preocupação no setor da construção civil na Paraíba. De acordo com Lamartine Alves, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Paraíba (Sinduscon-PB), a medida pode dificultar a compra e venda de imóveis usados no Estado.

Em entrevista à nossa equipe, Lamartine Alves explicou que a Caixa reduziu significativamente o percentual de financiamento para imóveis usados. “Antigamente, a Caixa financiaria até 70%, 80% do imóvel usado. Hoje está restringindo até quase 50%, em alguns casos”, afirmou o presidente do Sinduscon-PB.

A nova regra, segundo Lamartine, pode impactar diretamente o mercado imobiliário, principalmente para quem deseja vender um imóvel usado e adquirir um novo. “Em compensação, veja bem, se você tem um imóvel de R$ 250 mil, R$ 300 mil, recebe de entrada e for vender ele como usado, então você vai ter um problema de financiamento que cai para 50%. Então, aquilo que você teria, vamos dizer, de 80% a 90%, a pessoa só entrava com 20%, hoje vai ter que entrar com 40% ou 50%. Então, é meio, assim, eu digo assim, é um pouco complicado, mas, como se diz, é mais para emprego, mais para o trabalho e o desenvolvimento de Minha Casa, Minha Vida”, detalhou.

O presidente do Sinduscon-PB defende a necessidade de uma análise mais aprofundada da situação, especialmente para a região Nordeste.

