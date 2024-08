Podcast: entenda tudo sobre o direito à licença-paternidade

No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, abordou o tema da licença-paternidade, destacando a importância desse direito trabalhista.

Ele explicou que, embora a licença-paternidade padrão seja de apenas cinco dias, empresas participantes do programa Empresa Cidadã podem estender esse período por mais 15 dias. Além disso, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional pode ampliar esse direito para até 75 dias.

Marcus também destacou a importância da presença dos pais nos primeiros dias de vida dos filhos e a necessidade de maior divulgação desse direito, que muitas vezes é desconhecido pelos trabalhadores.

Ouça o podcast completo aqui.

