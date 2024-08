Podcast: Secovi-PB destaca importância dos sindicatos no setor de habitação

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, destacou a importância da representatividade sindical no setor de habitação e construção civil.

Ele abordou a atuação do Secovi Paraíba na defesa dos interesses das imobiliárias, administradoras de condomínios e dos próprios condomínios, especialmente no contexto da reforma tributária em discussão no Senado Federal.

Feitosa também enfatizou o papel crucial do associativismo para garantir que os interesses dos associados sejam protegidos, e ressaltou que o sucesso dessas ações beneficia toda a população, evitando aumentos na carga tributária do setor imobiliário.

Ouça o podcast completo abaixo

