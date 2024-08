Setor elétrico: Energisa é eleita a empresa mais inovadora do Brasil

O Grupo Energisa ficou em 1º lugar no ranking de empresas mais inovadoras do setor elétrico brasileiro no Prêmio Valor Inovação 2024, promovido pelo jornal Valor Econômico e a consultoria Strategy&, da PwC. A avaliação, que este ano chega à sua 10ª edição, considera as práticas de inovação adotadas pelas empresas, a utilização de novas tecnologias no dia a dia corporativo (como IA e machine learning), bem como aspectos ASG (ambiental, social e governança). Além do 1º lugar no setor elétrico, a companhia também conquistou o 4º lugar geral entre as 150 empresas mais inovadores do Brasil. Os resultados completos estão disponíveis no anuário Valor Inovação Brasil 2024: https://www.strategyand.pwc.com/br/pt/inovacao-brasil-2024.html

A colocação deste ano representa um salto em relação ao desempenho de 2023, quando a empresa ficou em 2º lugar no segmento e em 28º entre todas as empresas.

Ganhar o prêmio não foi obra do acaso. Inovar faz parte da cultura da corporação. Se transportássemos o conceito atual de inovação para o início do século passado, certamente o Grupo Energisa seria classificado como startup. Porque além de trabalhar com uma tecnologia absolutamente inovadora para a época – a eletricidade –, a empresa tinha um propósito claro: iniciar o processo de diversificação da economia da região, até então extremamente dependente da agricultura do café.

“Nossa empresa foi fundada em 1905, quando o mundo estava em plena revolução tecnológica e as inovações apareciam a cada minuto. Por conta disso, a inovação se tornou um dos seis valores do Grupo Energisa. Ela tem nos permitido que, ao longo do tempo, superemos muitas restrições. E, inclusive, acredito que a inovação nasce da restrição, porque ela é sempre um estímulo para inovar”, afirma Ricardo Botelho, CEO do Grupo Energisa.

O fato é que o programa de inovação da Energisa é fundamentado na continuidade e na transversalidade. Em 2018, a empresa criou a Diretoria de Inovação, ligada diretamente ao CEO e dedicada a agrupar as diversas iniciativas de inovação espalhadas pelo Grupo. Além de facilitar o acompanhamento e avaliação do portfólio de projetos, a criação de uma área especializada permitiu dar um salto no volume de investimentos dessa área. Se até o ciclo anterior, o Grupo alocava 0,5% do seu faturamento nessas iniciativas, no ano passado o setor de inovação passou a receber 1% do total, ou R$ 260 milhões. Tamanho investimento possibilitou ao Grupo viabilizar 63 projetos e iniciativas de inovação e outras 60 ligadas à área de Tecnologia de Informação (TI). Alguns projetos já são inclusive comercializados com outras empresas do setor elétrico, comprovando o pioneirismo do Grupo Energisa na sua área de atuação.

Conheça algumas das iniciativas em inovação vêm sendo desenvolvidas pelo Grupo Energisa.

Religadores monofásicos Rocket: inovação patenteada e premiada ao redor do mundo

Uma das principais linhas de pesquisa é o desenvolvimento de projetos que realizam a automação, telecomunicação e proteção do sistema elétrico. Nessa área, o equipamento mais inovador criado pelo Grupo Energisa é o Religador Monofásico Rocket, uma solução que isola pontos da rede elétrica afetados por falta de energia e diminui a interrupção do serviço.

O Rocket teve patentes concedidas nos Estados Unidos, Canadá e Europa e conquistou o 1º lugar no prêmio FUTURECOM 2023, maior evento de inovação, conectividade e transformação digital da América Latina, além der sido um dos grandes responsáveis por alçar a Energisa à posição de 5ª empresa mais Inovadora do Brasil pela Forbes 10+, também em 2023. O produto é fabricado na operação localizada em Atibaia (SP) e tem capacidade produtiva de cerca de 300 religadores monofásicos por mês, que são utilizados pela Energisa ou vendidos para outras concessionárias.

Totalmente desenvolvido pelo Grupo Energisa junto com seu parceiro de mercado Hart, o religador proporcionou melhoria significativa nos indicadores de continuidade de serviço de energia, de 60% a 70%, nos locais onde é utilizado. A ferramenta contribui, portanto, para um dos principais compromissos do Grupo: entregar energia de qualidade e constante a todos os clientes.

SCADA: monitorando e otimizando usinas solares

O Grupo Energisa hoje possui 100 usinas solares, com 400 MW de potência instalada. Para ajudar na operação e manutenção dessas usinas, garantindo que eles operem com a máxima eficiência, o Grupo adquiriu em 2019 a empresa Alsol, que havia desenvolvido um sistema de gerenciamento de plantas fotovoltaicas chamado SCADA.

Além dessas soluções de controle operacional, a Energisa também investe em diversos tipos de melhorias técnicas para otimizar a produção. Um exemplo é a limpeza de painéis solares com robôs que lembram os aspiradores de pó autônomos que vêm fazendo sucesso nos lares brasileiros. Assim como eles trazem um brilho para o chão da casa, eles também permitem que os painéis recebam o máximo do brilho do sol para converter em energia elétrica.

Programa de Proteção à Receita: de olho na fraude

O combate a fraudes é um desafio constante, porém fundamental, porque impacta na conta de energia dos todos clientes e coloca as pessoas e a rede elétrica em risco.

Outro grande movimento do grupo em 2023 foi a implantação do Programa de Proteção à Receita. Com o objetivo de diminuir as perdas e combater a inadimplência na distribuição de energia elétrica, o projeto traz uma série de soluções para detectar fraudes e blindar os componentes da rede, abrangendo tanto softwares inteligentes quanto hardwares com tecnologia avançada.

O Analisador de Fraudes, por exemplo, identifica adulterações externas aos medidores através da técnica de DNA Digital, comparando o comportamento de um medidor normal com uma instalação com fraude eletrônica. As predições alcançam 90% de certeza e evitam a perda de pelo menos de R$ 3 milhões ao ano para o Grupo Energisa.

Já o Identificador de Desvios usa o conceito de ondas viajantes para detectar mudanças atípicas em cabos embutidas na parede ou no solo, identificando fraudes com mais de 95% de precisão e gerando mais R$ 2,5 milhões de economia anual. Por fim, a blindagem física dos equipamentos, realizada com soluções inovadoras como a Trava Diagonal e o Parafuso Inteligente, impede o acesso não autorizado às caixas de medição. Estes produtos ainda deverão ser comercializados no mercado, gerando ganhos adicionais.

A Energisa hoje é uma das empresas mais bem sucedidas no combate a perdas do país, com um desempenho acima dos níveis regulatórios no consolidado do grupo há muitos anos.

E-nova: estimulando a inovação entre os colaboradores da Energisa

Programa de intraempreendedorismo do Grupo, a missão do E-nova é engajar os colaboradores em todo o país e disseminar o valor da inovação. A ideia é trazer a inovação ao dia a dia da empresa por meio tanto de pequenas atitudes quanto grandes insights que podem impactar todo o negócio. O programa conta com parceria do IEL, SENAI e FabLabs, que ajudam em recursos humanos e laboratórios para prototipação das ideias.

Hoje, são mais de 8 mil colaboradores inscritos no E-nova e mais de 2 mil ideias recebidas por ano. Só em 2023, foram registrados mais de 300 projetos implantados, gerando mais de R$ 10 milhões em retorno financeiro para o Grupo em um ano. No pipeline, há 30 protótipos concluídos, sendo que três já estão em comercialização.

Além do prazer pela inovação, o programa também premia os colaboradores: os 10 melhores projetos de cada unidade são premiados localmente e os campeões são levados para a premiação nacional, que conta com um grande evento fechando o ciclo com muita interação, celebração, reconhecimento e resultados.

A conquista do primeiro lugar no Prêmio Valor Inovação 2024 reafirma a dedicação do Grupo Energisa em liderar o setor elétrico brasileiro com práticas inovadoras e tecnologias avançadas. Este reconhecimento é um testemunho do compromisso contínuo da empresa em transformar desafios em oportunidades, promovendo soluções que não só melhoram a segurança e eficiência operacional, mas também contribuem para um futuro mais sustentável e tecnológico. Com investimentos estratégicos e uma cultura corporativa que valoriza a inovação, a Energisa continua a ser um exemplo de excelência e pioneirismo no setor.

