Nota Cidadã: compras no mês dos pais concorrem a prêmios

No mês que se comemora o Dia dos Pais, as compras realizadas pelos paraibanos durante todo o mês de agosto em estabelecimentos comerciais do Estado da Paraíba concorrem a R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, que serão distribuídos em 31 sorteios, sendo 30 no valor de R$ 2,5 mil e um prêmio especial de R$ 25 mil.

Para concorrer aos 31 sorteios, que totalizam R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, os paraibanos, já cadastrados no Programa Nota Cidadã, precisam apenas inserir o número do seu CPF em cada nota fiscal no ato das compras nos estabelecimentos comerciais da Paraíba, no período de 1º a 31 de agosto.

Já os paraibanos que ainda não realizaram o cadastro no Nota Cidadã – e querem concorrer aos 31 sorteios que totalizam R$ 100 mil – precisam fazer inscrição no portal www.notacidada.pb.gov.br.

O cadastro solicita apenas o nome; número do CPF; data de nascimento; e-mail, telefone e a criação de uma senha.

Após a finalização, o cidadão precisa somente em toda compra no comércio exigir a nota fiscal com o número do CPF, passando, assim, a concorrer aos sorteios mensais. Quanto maior o número de notas a cada mês com CPF, maior é a chance de ser premiado.

Sorteio – O 56º sorteio do Programa Nota Cidadã será realizado no dia 20 de agosto, no auditório da Lotep, em João Pessoa, às 9h da manhã.

O sorteio é referente às compras dos paraibanos que se cadastraram no Nota Cidadã e inseriram o CPF nas notas emitidas entre os dias 1º a 31 de julho.

A transmissão do sorteio no auditório da Lotep será via Rádio Tabajara e também dos canais do YouTube e do perfil Instagram da Lotep @lotep.pb.

Cidadania fiscal – O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), com apoio dos órgãos como Codata e a Lotep, incentiva o paraibano a desenvolver o exercício da cidadania ao exigir a nota fiscal, ao incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras no comércio do Estado da Paraíba.

A campanha também tem como objetivo fortalecer o comércio local nos 223 municípios.

Balanço do Nota Cidadã – Iniciado em janeiro de 2020, o Programa Nota Cidadã já realizou um total de 54 sorteios. Foram pagos um total de 1.309 prêmios aos cidadãos paraibanos, contemplando 65 cidades de todas as regiões e microrregiões do estado.

Os sorteios realizados até julho de 2024 já somam, em valores pagos em dinheiro, R$ 3,860 milhões.

Do total dos 1.309 prêmios, foram 720 pagos com o prêmio no valor de R$ 2 mil; outros 37 ganhadores com o prêmio especial de R$ 20 mil; outros 600 prêmios, com o valor de R$ 2,5 mil; 19 cidadãos com o prêmio especial de R$ 25 mil, além de um cidadão com o carro zero quilômetro, prêmio extra de dezembro de 2023.

O programa conta, atualmente, com um total de 220.472 paraibanos cadastrados que estão aptos a concorrer nos sorteios mensais.