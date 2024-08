Inova Varejo Cajazeiras 2024: inscrições para startups participarem estão abertas

O Inova Varejo Cajazeiras, um dos principais eventos com foco no empreendedorismo de inovação com soluções tecnológicas e sustentáveis, está com inscrições abertas para startups interessadas em participar como expositoras durante o desenvolvimento da programação.

Realizado pelo Sebrae/PB, as atividades irão acontecer entre os dias 26 e 28 de agosto, no ambiente La Fiesta Recepções, na cidade de Cajazeiras, na região do alto sertão.

O procedimento de inscrição está sendo feito por meio do endereço eletrônico https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zKSTEb3dn5tFmv5zGihmCLtUNUZQMFI1WEs5SjQyUzBRQU1ZSzBVVENBUy4u.

Na plataforma, o interessado deve observar o formulário eletrônico disponível e depois preencher os dados que são exigidos.

O prazo limite se encerra às 23h59 do dia 15 de agosto.

De acordo com o gerente da agência regional do Sebrae/PB em Cajazeiras, Talles Vasconcelos, o processo de inscrição é uma oportunidade de maior visibilidade para as startups, considerando a dimensão do evento e sua repercussão no ambiente de negócios.

“É trazer inovações, tendências e novas tecnologias voltadas para o varejo. O evento tem essa inspiração e sua programação também se destaca pela apresentação de conteúdos através de palestras, painéis temáticos e pessoas que atuam na área e participam em busca de novos negócios”, disse.

Em sua quarta edição, o Inova Varejo Cajazeiras vai contar com nomes como o publicitário e administrador de empresas, especialista em inovação e transformação digital, Walter Longo, e Paulo Camargo, que é conselheiro de empresas, colunista da Exame e teve passagens ocupando funções como CEO McDonald’s, Iron Mountain Espanha e Espaçolaser. Os dois farão palestras nos dias 27 e 28, respectivamente.

Em paralelo ao desenvolvimento das atividades, que também inclui painéis temáticos ao longo da programação, o público terá a oportunidade de acompanhar o espaço reservado para exposição de startups, destacando soluções tecnológicas e ferramentas.

“Esse ambiente é estratégico para incentivar a realização de negócios, além de proporcionar aos empreendedores a chance de conhecer ferramentas e soluções que são voltadas para o ambiente econômico, especialmente a atividade do varejo”, complementa Talles Vasconcelos.

Uma das novidades desta edição será a realização do Bootcamp, capacitação com oito horas de duração e que será realizada no dia 26. Essa ação será direcionada para empreendedores locais, tendo como destaque a apresentação de ferramentas de inteligência artificial (IA) e outras tendências.