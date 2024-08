Dia dos pais: shoppings populares são opções em João Pessoa

Com produtos a preços acessíveis e pagamento facilitado, os Shoppings Populares, administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), são uma ótima opção para a compra do presente do Dia dos Pais. Lá é possível encontrar uma variedade de itens para não fazer feio nessa data tão especial.

Dentre os produtos mais procurados pelos filhos estão os aparelhos de celular, roupas, calçados, relógios, fones de ouvido e artigos tecnológicos.

Essa foi a forma encontrada pelo auxiliar de escritório, Adriano Silva, para presentear o pai, neste domingo (11), sem comprometer muito as finanças. Com o orçamento um pouco apertado, ele revelou que além de economizar na compra do presente ainda pôde parcelar o pagamento sem juros no cartão. “Os Shoppings Populares são práticos e possuem um preço mais baixo do que em outros locais. Por isso, quando preciso comprar algo com pouco dinheiro não penso duas vezes”, afirmou.

Atuando há 10 anos no Centro Comercial de Passagem (CCP), Parque Solon de Lucena, comercializando artigos para celular e tecnologia, o vendedor José Pequeno, disse que é possível encontrar presentes a partir de R$ 10. “Vendemos desde as capinhas de celular, a fones de ouvido, caixinhas de som, enfim, temos muitas opções de presente para caber no bolso de todo mundo. Um dos presentes que têm mais saída são os fones de ouvidos com bluetooth”, comentou.

Já José Pereira, o Zeca, como é mais conhecido o comerciante do CCP, vende artigos de vestuário e calçados. Ele disse estar animado para as vendas deste ano e destacou a facilidade que o cliente encontra na hora de pagar. “Nós aceitamos PIX, cartão de crédito, inclusive parcelamos as compras sem juros, tudo isso para oferecer as melhores condições para os nossos clientes”, afirmou.

Zeca disse que uma das opções de presente são as camisas de time de futebol. “Temos camisetas e bermudas, camisas dos principais times de futebol, além de chinelos e bonés”, disse.

Variedade é o ponto forte – De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Trigueiro, os Shoppings Populares são bastante procurados devido à variedade de produtos e aos preços competitivos.

Segundo Rodrigo Trigueiro, por conta da correria do dia a dia, se torna mais cômodo procurar lojas de vários segmentos num só lugar com preços acessíveis. “Os shoppings populares possuem essa característica: além da enorme variedade, os comerciantes praticam preços e condições de pagamento atraentes para o consumidor”, observou.

Onde encontrar – Os Shoppings Populares em funcionamento em João Pessoa são: Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping do Varadouro, que fica próximo ao Terminal de Integração; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Shopping 4&400, na Avenida B. Rohan; e Shopping Frutuoso Barbosa (Shopping dos Sapateiros).

Confira horário de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h

Shopping 4&400

Av. B Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro (ao lado do Terminal de Integração)

Segunda a sábado – 8h às 18h



Centro Comercial de Passagem

Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping dos Sapateiros

Travessa Frutuoso Barbosa – Centro – 8h às 17h