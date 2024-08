Dia dos Pais: confira dicas para aumentar vendas

O Dia dos Pais será celebrado neste domingo 11 de agosto. A data é considerada oportuna para realizar homenagens, assim como é também observada pelos setores da economia por sua contribuição para o fortalecimento ao ambiente que está inserido os pequenos negócios.

Para auxiliar os empreendedores, o Sebrae/PB destaca algumas dicas de como as empresas podem se preparar para este período, buscando o crescimento das vendas e a ampliação do faturamento financeiro.

De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB, Ferdinando Félix, a primeira dica é preparar o empreendimento, seja ele comércio ou serviço, para a chegada deste período.

“O empreendedor deve buscar estratégias de como despertar o desejo desses clientes nessa época do ano. Uma pesquisa pode auxiliar nesse processo, assim como a elaboração de um planejamento, estabelecendo metas de vendas”, destacou.

Observar as principais tendências do momento no mercado é uma das ações que pode gerar impacto positivo, considerando a observação feita pelo analista técnico, ao se referir à adoção de estratégias para a data.

Outra dica que pode contribuir para o crescimento das vendas é trabalhar o lançamento de ofertas e pensar em ações diferenciadas como a personalização de produtos.

“Presentes personalizados, oferta de promoções e boa divulgação são estratégias que costumam atrair a atenção do consumidor. Se o empreendimento não pode personalizar algum item, ele pode pensar em algum brinde como ação promocional para atrair o cliente até o estabelecimento”, disse Ferdinando Félix.

O engajamento dos colaboradores, caso seja uma empresa com equipe de vendas, deve também ser considerado pelo proprietário do pequeno negócio. Neste caso, a dica é reforçar ainda mais a qualidade do atendimento.

“Esse trabalho coletivo associado ao conhecimento do perfil do cliente gera uma experiência positiva no processo de atendimento. Para vender mais e alcançar o crescimento do faturamento é necessário enxergar além do objetivo econômico. É preciso estar preparado para entender o cliente e entregar o que ele deseja de acordo com a sua expectativa”, concluiu o analista técnico.

No caso de lojas virtuais, a atenção deve ser mantida em ações de atendimento e na divulgação, a partir do uso de aplicativos ou plataformas digitais. Estabelecer uma boa comunicação é fundamental para que o cliente se sinta compreendido e tenha sua necessidade atendida.