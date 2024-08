Maratona Internacional de João Pessoa lota rede hoteleira

A 4ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa, que será disputada neste domingo (4), pode contar com a participação de mais de 6 mil atletas, conforme previsão dos organizadores.

Serão quatro percursos: 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, com largada a partir das 4h30, do Centro de Convenções.

O evento confirma a força e potencial da capital paraibana como cidade que abriga todas as modalidades esportivas ao ar livre. E segmentos do Turismo, como a hotelaria, comemoram uma ocupação média de 75% neste final de semana, com alguns hotéis fechando o período com até 90% de ocupação.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, afirmou que a prefeitura tem investido na captação de eventos esportivos de todas as modalidades, o que tem tornando a cidade uma referência nacional no esporte.

Há duas semanas, mais de 800 ciclistas participaram da Volta Ciclística Cannondale 2024 e 120 esportistas, distribuídos em 13 categorias distintas, estiveram na Copa Brasil de Paraciclismo, competição considerada o principal torneio da modalidade no País, após o Campeonato Brasileiro, ocorrido há uma semana.

“João Pessoa tem condições de sediar qualquer modalidade esportiva por conta da nossa infraestrutura urbanística e da nossa orla marítima. As corridas de rua se tornaram uma febre nacional e nós conquistamos esse espaço tão competitivo. Todos os finais de semana praticamente há competições e os efeitos para o turismo são imediatos, com hotéis, restaurantes, bares e comércio lotados”, pontuou o secretário.

No ano passado, as Secretarias de Turismo (Setur) e de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) participaram, no Rio de Janeiro (RJ), da Expo Maratona do Rio, que aconteceu na Esplanada da Marina da Glória, para divulgar a Maratona Internacional de João Pessoa. Milhares de competidores de todo o Brasil e exterior estiveram no evento e tiveram conhecimento da prova na capital paraibana.

“O esporte é uma prática que tem estreita relação com o Turismo, porque muitos atletas retornam ao destino com familiares e amigos. Primeiro, todos chegam concentrados na competição, em seguida, começam a planejar o retorno para curtir com mais tempo e descontração com amigos ou familiares”, disse Daniel Rodrigues.

De acordo com o presidente da ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba), Rodrigo Pinto, um evento esportivo como a Maratona Internacional acresce em 20% a ocupação média dos equipamentos hoteleiros, repercutindo de forma positiva a média mensal.

♦ Dica pra você: siga nosso Instagram – @paraiba_online