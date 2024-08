Vídeo: Especialista aborda redução de voos em Campina Grande

Na coluna Pé na Estrada do Jornal da Manhã deste sábado (13), o agente de turismo Alessandro Sousa abordou sobre a redução no número de voos em Campina Grande neste mês de agosto.

Segundo ele, as reduções são circunstâncias do mercado, após uma reformulação da malha aérea do Brasil e, por conta disso, alguns voos estão sendo formatados e outros excluídos.

Entenda o que está ocorrendo assistindo a coluna completa:

