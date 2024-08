O proprietário do grupo Coteminas e presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, disse ontem, segundo o canal de notícias CNN Brasil, que sua empresa sairá do processo de recuperação judicial no qual se encontra quitando as dívidas com todos os credores.

Informação repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

