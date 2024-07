Sebrae destaca dicas sobre como adotar estratégias para fidelizar clientes

O uso de estratégias para agregar valor em produtos ou serviços que são ofertados no mercado é um dos instrumentos que pode contribuir para atrair e fidelizar clientes.

Neste cenário de oportunidades, o Sebrae/PB destaca algumas dicas para auxiliar os donos de pequenos negócios em ações no seu dia a dia.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Renata Câmara, é essencial que o empreendedor tenha conhecimento do seu público-alvo.

Segundo ela, esse é o primeiro passo antes da elaboração de qualquer estratégia. “O primeiro passo é entender o perfil do cliente, ter identificação de suas preferências e depois construir uma abordagem que seja personalizada para o momento de atendimento”, explica.

Caso o empreendimento conte com uma estrutura de espaço físico, a analista técnica destaca a dica de investir na organização de um ambiente que seja acolhedor para receber o público.

“Com a quantidade de lojas online existentes no mercado, a loja física só consegue fazer o diferencial se ela for acolhedora a ponto de fazer o cliente voltar para aquele ambiente. Pensar no conforto, servir um café, um pequeno lanche com bolo ou alguma coisa que gere esse toque especial de acolhimento é válido para chamar a atenção do cliente e criar uma experiência positiva”, disse Renata Câmara.

Outra dica é investir em presentes ou pequenos sorteios em datas comemorativas.

“Essas ações são bem interessantes para atrair clientes e depois gerar o processo de fidelização associando a aplicação de outras estratégias. Ofertar descontos especiais, assim como enviar mensagens para parabenizar o cliente na data de seu aniversário também são ideias que podem ser adotadas para fortalecer essa relação”, complementa.

Por fim, Renata Câmara enfatiza a atenção que os donos de pequenos negócios devem ter no momento de pós-venda. Além da oportunidade de conhecer a avaliação do cliente, essa iniciativa colabora para a construção de uma empresa mais competitiva no ambiente de negócios.

“O empreendedor não pode apenas se limitar ao processo da venda. É interessante pensar também no pós-venda. Saber como está a satisfação do cliente, como ele se sente com o produto ou serviço adquirido. Essa avaliação é muito importante”, concluiu.