Em seu quadro semanal “Direito do Consumidor” na rádio Caturité FM, nesta terça-feira (30), a advogada Glauce Jácome, especialista em direito do consumidor, abordou a persistente problemática da demora no atendimento em agências bancárias.

Segundo a especialista, apesar da existência do Código de Defesa do Consumidor, muitas instituições financeiras ainda não cumprem integralmente suas obrigações, o que tem gerado diversas leis e regulamentações em todo o país visando garantir uma melhor prestação de serviços.

– Há uma resistência ainda por parte do setor bancário no sentido do cumprimento fiel do Código de Defesa do Consumidor. Não é à toa que a gente tem pelo Brasil inteiro diversas legislações que visam aperfeiçoar esse direito, o direito da boa prestação de serviço, da qualidade na prestação de serviço – pontuou.

A advogada destaca que a demora no atendimento é um dos principais problemas enfrentados pelos consumidores. “O principal problema hoje que a gente tem relativo aos bancos realmente é essa questão da espera, é a demora para o atendimento”, enfatiza.

Glauce Jácome explica que essa demora pode gerar diversos prejuízos para os consumidores, como perda de tempo, frustração e, em alguns casos, até mesmo danos materiais.

Diante desse cenário, a especialista ressalta a importância da atuação dos órgãos de defesa do consumidor, como os Procons.

Glauce Jácome destaca que algumas cidades, como Campina Grande, possuem legislações específicas que estabelecem prazos máximos para atendimento em agências bancárias, levando em consideração dias de maior movimento.

“De toda maneira, nós precisamos do órgão de defesa do consumidor operando. É preciso que o Procon esteja absolutamente atento”, conclui.

Ouça aqui a explanação completa da advogada.

