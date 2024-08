ARPB aprova reajuste nas tarifas de gás natural a partir de agosto

A Agência de Regulação do Estado da Paraíba (ARPB) anunciou, através de resolução publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba, um reajuste nas tarifas de gás natural comercializado pela Companhia Paraibana de Gás (PBGÁS). O aumento médio será de 4,5%, válido a partir de 1º de agosto de 2024.

Os reajustes específicos são:

Industrial: 4,2%

Automotivo GNV: 5,0%

Automotivo GNC: 5,5%

Comercial: 3,8%

Residencial: 2,6%

EBVA: 4,9%

Geração Distribuída: 5,4%

Cerâmico e Mineração: 4,6%

Poder Público: 3,4%

A decisão visa ajustar os preços do gás natural conforme as variações nos custos de produção e distribuição enfrentadas pela PBGÁS. A resolução revoga disposições anteriores e reafirma o compromisso da ARPB com uma regulação justa e equilibrada dos serviços públicos.

