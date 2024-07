Veja onde comprar picanha mais barata em João Pessoa

O quilo da picanha nacional registra uma diferença nos preços de até R$ 70,01 em supermercados e açougues de feiras livres da Capital, constata pesquisa de preços para carnes realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, com o produto oscilando entre R$ 19,90 (Cian – Mercado da Torre) e R$ 89,99 (Supermercado Rede Compras – Bessa), também a maior variação: 352,21%.

O levantamento do Procon-JP esteve em 19 estabelecimentos e foi realizado no dia 29 de julho, coletando preços de 79 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), suína, frango (inteiro e em pedaços), miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos (brancos e vermelhos).

Outras diferenças que chamam a atenção foram encontradas no quilo do filé bovino com cordão, R$ 33,00, com preços entre R$ 40,00 (Açougues Central e Frigolito – Mercado Central) e R$ 73,00 (Cian – Mercado da Torre), variação de 82,50%; e no quilo do contra filé bovino, R$ 27,00, com preços entre R$ 26,99 (Açougue de Carne Prime – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 53,99 (Supermercado Super Box Brasil – Geisel), variação de 100,04%.

Mais variações – Outras variações bastantes significativas foram registradas no quilo da carne moída bovina, 237,02%, que oscila entre R$ 18,99 (Supermercado Latorre – Torre) e R$ 64,00 (Cian – Mercado da Torre), diferença de R$ 45,01, seguida do quilo do filé bovino sem cordão, 127,03%, com preços entre R$ 37,00 (Cian – Mercado da Torre) e R$ 84,00 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 47,00.

Frango – A pesquisa também levantou preços do frango, que tem a maior variação registrada no quilo do coração, 78,40%, com preços entre R$ 25,00 (Açougue Surama – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 44,60 (Cian – Mercado da Torre), também a maior diferença: R$ 19,60; seguida do quilo da Asa Bom Todo, 52,97%, que oscila entre R$ 16,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra) e R$ 25,99 (Rede Compras – Bessa), diferença de R$ 9,00.

Ovos – Os preços dos ovos também foram pesquisados e a maior variação ficou com a bandeja com 30 unidades do branco, 12,57%, oscilando entre R$ 15,99 (Açougue Rô Aves – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 18,90 (Açougue do Guará – Mercado Central), diferença de R$ 2,01; e na bandeja com 12 unidades do ovo branco Avine, 11,12%, com preços entre R$ 8,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 9,99 (Latorre – Torre), diferença de R$ 1,00.