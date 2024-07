No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS em Campina Grande, trouxe informações importantes sobre a operação pente-fino do INSS e respondeu dúvidas dos ouvintes.

Marcus explicou que a revisão dos benefícios de BPC (Benefício de Prestação Continuada) está prevista para começar em setembro e não é necessário procurar as agências neste momento.

Ele destacou a importância de manter os dados cadastrais atualizados para facilitar o contato do INSS com os beneficiários.

Marcus também orientou sobre como autônomos e donas de casa podem iniciar suas contribuições ao INSS, destacando a opção de microempreendedor individual (MEI) para uma contribuição mais acessível.

Para donas de casa, especialmente de baixa renda, há a possibilidade de contribuição reduzida.

