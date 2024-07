O ExpoSousa, evento voltado ao agronegócio no Alto Sertão paraibano e que movimentou R$ 30 milhões, de acordo com os organizadores, contou com a participação do Banco do Nordeste na entrega de tratores e atendimento a clientes e produtores rurais. O Cartão BNB foi o produto destacado com o público no Haras Cartaxo, durante a realização do evento, em julho.

A exposição registrou a passagem de 20 mil visitantes. Mais de 80 expositores participaram do evento, sendo uma oportunidade de realização de negócios no segmento rural.

O gerente da agência de Sousa, Frederico Cavalcantes de Moura, explica que a exposição serviu para reforçar soluções financeiras para diversos negócios, considerando desde o microcrédito Crediamigo e Agroamigo, até os produtores de maior porte em atividade na região.

“O evento tem potencial de negócios e temos uma expectativa de contratar R$ 5 milhões prospectados diretamente com os atendimentos realizados. Além disso, entregamos máquinas financiadas com o Cartão BNB e vamos atender os produtores que buscaram informações sobre o Banco do Nordeste”, destaca o gerente.

O ExpoSousa é uma realização do Sebrae-PB e Associação dos Criadores de Gado do Alto Sertão (ACGASP).

Os produtores da região também participaram de palestras e conheceram práticas inovadoras para implementação em suas propriedades. Empresas e instituições parceiras integraram a programação, voltada ao fomento do agronegócio.

