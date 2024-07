Campina Grande encerra primeiro semestre de 2024 com saldo positivo de novos empregos

O município de Campina Grande teve mais um mês com saldo positivo na geração de empregos, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Com isso, o Município fecha o primeiro semestre deste ano com saldo positivo de 2.261 novos postos formais de trabalho.

A atualização, referente ao mês de junho, aponta que a cidade Rainha da Borborema teve 919 novos postos de trabalho formal, resultado do número exato de 3.956 admissões e 3.037 desligamentos.

No detalhamento, o setor de Serviços se destaca com um saldo de 435 novos empregos no último mês do primeiro semestre deste ano (junho).

Em seguida, temos a Indústria com 324 e o Comércio com 136 contratações. Já a Construção Civil obteve saldo positivo de 28 postos de trabalho.

Além do saldo positivo de 2.261 novos empregos de janeiro a junho deste ano, Campina Grande registra, no acumulado, 105.461 postos de trabalho formal.

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Município, Tâmela Fama, falou sobre os dados, ressaltando que, corroborando o potencial d’O Maior São João do Mundo, o mês de junho teve o setor de Serviços puxando a alta.

“É a prova que não estamos falando apenas de uma festa. Estamos falando de um dos principais motores da economia da cidade. É o restaurante contratando mais, os hotéis tendo que reforçar o quadro de funcionários. É o Comércio indo na mesma direção e a mola financeira de Campina ganhando mais força e elevando o seu patamar”, disse.

Potencial empreendedor

Outro constante destaque de Campina Grande é a formalização de novas microempresas. Falando do mês de junho, dados oficiais obtidos por meio da plataforma gov.br apontam que, no período, tivemos abertura de 413 novos negócios.

Quando levado em consideração o período de janeiro a junho deste ano, esse número chega a 3.012.