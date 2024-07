As férias de julho no Brasil acontecem sempre no período em que, normalmente, as temperaturas ficam mais amenas e é marcado por ocorrências de mais chuvas. No entanto, frio e chuva não combinam com o Nordeste e, por isso, a movimentação de turistas na região tem sido intensa. Em João Pessoa, a rede hoteleira comemora a média de ocupação, que deve chegar a 75%, com muitos hotéis superando a marca dos 90%, nesse período. Ao todo, a rede conta atualmente com 7.869 leitos.

Os dados são da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira – seccional Paraíba (ABIH-PB), que conta com 47 meios de hospedagem e duas empresas de receptivo. A média de ocupação hoteleira confirma os números de vendas de duas das principais operadoras de turismo da América do Sul: CVC e Azul Viagens.

Conforme a CVC, o destino João Pessoa apresentou um crescimento de 220% nas vendas de pacotes turísticos para a Paraíba. Esse índice é confirmado pelo Setor de Inteligência Competitiva da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur).

Em março, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), recebeu, pelo segundo ano consecutivo, uma placa de Menção Honrosa pelo desempenho de vendas em 2023 pelos parceiros da Azul Viagens.

A homenagem aconteceu durante a solenidade de entrega do Troféu Arara Azul, que premia os destinos turísticos brasileiros mais comercializados, assim como agências de viagens. No ano passado, conforme dados da operadora, o destino Paraíba registrou crescimento nas vendas em 105%.

De acordo com o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, o fluxo de turistas na cidade tem sido muito elevado durante todo o ano, o que aponta que não há mais o chamado período de baixa estação.

Ele destacou que a alta da média hoteleira deve ser comemorada, porque, nos últimos anos, a rede teve um crescimento bastante significativo, com abertura de novos meios de hospedagem. “Temos mais hotéis e pousadas em relação ao mesmo período de 2023 e, mesmo assim, nossa média de ocupação tem crescido”, pontuou o secretário.

Mais voos

Outros dados que reforçam a tendência de alta do fluxo de turistas em João Pessoa foram divulgados pela Aena Brasil, empresa espanhola que administra 17 aeroportos brasileiros, seis deles no Nordeste. João Pessoa registrou um aumento de 6,9% no número de passageiros embarcando e desembarcando em junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, o crescimento foi de 7,2% – de janeiro a junho -, colocando o Aeroporto Presidente Castro Pinto como o quarto mais movimentado entre os equipamentos da gestão da Aena.

