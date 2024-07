A partir da última terça-feira (25), empresas na Paraíba que não possuírem um contador registrado poderão ter suas atividades suspensas, conforme determinação da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-PB).

A medida visa assegurar a regularidade fiscal das empresas e combater a concorrência desleal.

Atualmente, cerca de 158 empresas, incluindo aquelas do Simples Nacional, estão sem um contador há mais de 30 dias. A meta da Sefaz é reduzir esse prazo para apenas três dias.

Segundo Bruno Frade, secretário executivo da Sefaz-PB, “a indicação de um contador é obrigatória para todas as empresas, exceto para os microempreendedores individuais (MEIs).”

Para regularizar a situação, as empresas devem buscar um contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e atualizar seu cadastro no portal da Sefaz-PB.

A atualização pode ser feita online, facilitando o processo para os empresários.

