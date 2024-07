Setor imobiliário contesta parte da reforma tributária

A proposta de regulamentação da reforma tributária, já aprovada na Câmara Federal e em discussão no Senado, instaurou uma queda de braço entre a equipe econômica e o setor imobiliário.

Conforme o ´Estadão´, enquanto o governo garante que não haverá aumento de carga tributária com a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), entidades do setor rebatem com estudos independentes que apontam o contrário.

O principal argumento dos empresários do segmento é de que os preços dos imóveis poderão subir.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

