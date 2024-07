O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, e membros do Conselho Fiscal se reuniram na última quarta-feira (24).

O encontro teve como pauta a votação da prestação das contas do exercício de 2022 da gestão de Buega Gadelha, e o anúncio da nova composição de 16 sindicatos patronais da indústria.

Durante a reunião, membros do Conselho Fiscal da FIEPB apresentaram pareceres das contas de 2022 da gestão anterior. Dos 26 membros do Conselho de Representantes da Federação com direito a voto, 18 votaram pela reprovação, 2 pela aprovação e 6 não participaram.

No encontro do Conselho foi anunciada ainda a nova formatação de sindicatos patronais filiados à Federação das Indústrias que passaram por processo eleitoral, e tiveram mudanças na composição. Entre eles o Sidminerais/PB, Sindbebidas/PB, Sindcalçados/PB, Sindicer/PB, Sinduscon-PB, Sindcouros/PB, Sindoces/PB, Sindfibras/CG, Sindálcool/PB, Sindgráfica/PB, Sindseg/PB, Sindcafé/PB, Sindóleos/PB, Sindsabão/PB, Sindvest/PB, e o Sindbentonita/PB.

“Temos pautado a nossa gestão na transparência e participação de todos os industriais. Hoje realizamos mais uma reunião do Conselho de Representantes da FIEPB, onde discutimos temas de interesse de todos que fazem a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba”, ressaltou o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira.

