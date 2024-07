BNB integra Conselho Deliberativo do Sebrae Paraíba

O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, tomou posse no Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae da Paraíba, em reunião que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 26.

A instância é composta por 13 instituições que atuam para monitorar e validar as estratégias de atuação da entidade no estado.

A posse ocorreu na sede estadual do CDE do Sebrae, em João Pessoa, sob a condução do presidente do conselho, Mário Borba.

O Banco do Nordeste participa do CDE e contribui com a apresentação e validação de estratégias a serem adotadas pelo Sebrae- PB.

Na ocasião, o superintendente ressaltou a parceria entre as instituições no sentido de efetivar o desenvolvimento sustentável do estado.

“Ninguém faz desenvolvimento sozinho. E para esse objetivo é necessário que haja um arranjo institucional coeso e com ações coordenadas, o que se materializa no Conselho Deliberativo do Sebrae”, destacou Rudrigo Araújo.

O CDE tem entre os participantes instituições financeiras, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Paraíba (FacePB), Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba (Fecomércio), Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Sebrae Nacional.