Nesta quinta-feira (25), o professor e economista Johnatan Brito compartilhou suas análises sobre a recente reforma tributária durante seu quadro semanal “O Bê-á-bá da Economia” na rádio Caturité FM.

Johnatan explicou uma das mudanças mais notáveis: a chamada “tarifa da blusinha”. “Existia uma isenção fiscal para importação que ficou carinhosamente chamada como tarifa da blusinha, a taxa da blusinha, que é aquela que agora passou a ser cobrada para importação de produtos abaixo de 50, 60 dólares. Havia isenção para essa importação, para essa compra no mercado internacional, e agora passou a ser cobrada. Esse foi o único, vamos chamar de tributo, não é novo porque já existia cobrança, ela só foi de fato retirada a isenção”, esclareceu.

A reforma, segundo o economista, não introduz novos impostos, mas visa melhorar a qualidade e a eficiência da arrecadação pública.

Uma das principais mudanças estruturais é a eliminação de vários tributos federais e estaduais, substituídos por um sistema mais simplificado.

Brito destacou ainda que a principal vantagem da reforma é a eficiência na arrecadação e a transparência. Ele também mencionou um benefício específico para a população de baixa renda: os mecanismos de cashbacks.

– Para esse momento, ninguém vai pagar mais, ninguém vai pagar menos. O grande ganho da reforma é a eficiência da arrecadação e, para as pessoas de mais baixa renda, essas sim vão ter alguns benefícios associados, que são os benefícios relativos àqueles cashbacks. A ideia é, na compra de determinados bens e serviços, os cidadãos que estão lá cadastrados nos cadastros únicos, que estão lá de mais baixa renda, eles vão ter direito a ter retornos econômicos e vai voltar dinheiro para eles, para que eles possam fazer outras compras, pagar outros tributos, a partir desse mecanismo de cashbacks, detalhou.

