Paraíba contabilizou abertura de 22,8 mil novas empresas em 2024

O estado da Paraíba teve um incremento de 22.805 novos pequenos negócios no primeiro semestre de 2024.

É o que revela levantamento realizado pelo Sebrae/PB, a partir de dados da Receita Federal, que também identificou a predominância do microempreendedor individual (MEI) entre os novos pequenos negócios formalizados nesse período.

De acordo com os números, 75,2%, ou seja, 17.583 registros pertenciam a essa categoria, criada para incentivar a formalização de profissionais autônomos.

Em seguida, conforme o levantamento, aparecem as microempresas (ME), responsáveis pela criação de 4.592 novos registros na Paraíba, no primeiro semestre do ano, o que representa 19,6% do total.

Já as empresas de pequeno porte (EPP) somaram 630 novas formalizações, o que, de acordo com o Sebrae/PB, corresponde a 2,7% do total entre os meses de janeiro e junho.

Outro dado importante destacado pelo levantamento são as atividades econômicas que lideraram a formalização de novos pequenos negócios no estado.

A mais procurada, segundo os números, foi o “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios”, responsável pela abertura de 974 novos pequenos negócios na Paraíba.

Em seguida, aparecem as atividades de “promoção de vendas”, com 896 novos registros; e “outras atividades de ensino não especificadas”, com 702 novas formalizações, que contemplam, por exemplo, cursos livres, de informática, idiomas e também atividades de educação corporativa.

No primeiro semestre de 2024 também se destacaram as atividades de “preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo”, responsável pela abertura de 654 pequenos negócios; e “cabeleireiros, manicure e pedicure”, que contabilizou 648 novas formalizações na Paraíba. Ao avaliar os dados, a gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB, Ivani Costa, destacou o potencial dos pequenos negócios e a sua importância para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“O cenário dos pequenos negócios na Paraíba no primeiro semestre de 2024 foi marcado por um forte empreendedorismo, com uma predominância de MEIs e uma diversificação nas atividades econômicas. E isso deve se repetir no segundo semestre, em que espera-se a continuidade da formalização de MEIs, especialmente em tecnologia e serviços autônomos”, explicou Ivani Costa.

Ainda segundo a gerente, “o e-commerce deve seguir se expandindo, impulsionando novos negócios no varejo, logística e marketing digital. A demanda por cursos livres e especialização profissional também tende a crescer, refletindo a necessidade de adaptação às novas tecnologias e ao mercado de trabalho em constante evolução. Além disso, a crescente preocupação com saúde e bem-estar deve aumentar ainda a abertura de negócios nesses setores. Por fim, o avanço da digitalização continuará a impulsionar novos negócios em tecnologia, desenvolvimento de softwares e serviços de tecnologia da informação, essenciais para suportar a transformação digit al das empresas”, acrescentou Costa.

Municípios – Além do perfil estadual, o levantamento realizado pelo Sebrae/PB também elencou os três municípios que mais se destacaram na abertura de novos pequenos negócios entre janeiro e junho de 2024.

Em primeiro lugar, a capital, João Pessoa, contabilizou 9.514 novos registros. Em seguida, aparecem Campina Grande, responsável pela criação de 3.525 pequenos negócios, e Patos, que registrou 860 novas formalizações.

Confira abaixo as atividades econômicas que tiveram o maior número de novas formalizações nos municípios nesse período.

João Pessoa:

Promoção de Vendas – 476 pequenos negócios

Outras Atividades de Ensino não Especificadas Anteriormente – 340 pequenos negócios

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios – 305 pequenos negócios

Campina Grande:

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios – 147 pequenos negócios

Promoção de Vendas – 125 pequenos negócios

Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares – 122 pequenos negócios

Patos:

Atividades de Fornecimento de Infraestrutura de Apoio e Assistência a Paciente no Domicílio – 79 pequenos negócios

Coleta de Resíduos Não-Perigosos – 49 pequenos negócios

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios – 36 novos pequenos negócios

