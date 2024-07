Inscrições para Business in Sertão já estão abertas

O Business in Sertão, maior evento de empreendedorismo da região sertaneja, promovido pelo Sebrae/PB e Duo Produções, está com inscrições abertas para o público interessado em participar da programação que vai acontecer nos dias 14 e 15 de agosto, na cidade de Patos.

Entre os atrativos da programação destacam-se a realização de palestras, exposição de produtos e serviços, painéis temáticos e oficinas. Para confirmar inscrição, os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203338728-business-in-sertao.

Em sua segunda edição, o evento contará com nomes conhecidos entre os palestrantes, tais como: o empreendedor e fundador da JR Diesel, maior recicladora automotiva da América Latina, Geraldo Rufino, que fará a palestra de abertura, além do produtor visionário com experiência em inovação, Thiago Alexandre, e o diretor da KLA International, mentor, especialista em marketing e vendas, Alberto Marinho. Também está confirmada a participação do jovem empreendedor João Pedro Mota, que atua no mercado de tecnologia, marketing, growth hacking e influenciadores.

A programação também inclui o desenvolvimento de oficinas abordando os temas: ChatGPT, mapeamento de processos, segurança no trabalho e construindo imagens de sucesso. Outro destaque são os painéis “Vozes do Sertão: empreendedores que performam com marcas de sucesso” e “Raízes Empreendedoras: mentalidade de sucesso e inovação no sertão”, que serão reservados à participação de empresários da região apresentando detalhes de sua trajetória e o sucesso alcançado no mercado.

Conforme explica a gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Patos, Anna Stefania Rodrigues, a programação é uma grande oportunidade para que os empresários da região, assim como potenciais empreendedores possam se capacitar para enfrentar os desafios do mercado.

“Esse evento será uma grande inspiração para que as pessoas possam buscar transformar suas ideias em ações concretas. É uma oportunidade também de se conectar com o mundo empresarial e inovador”, destaca.

Além do espaço que será destinado às palestras, o Business in Sertão vai contar com uma estrutura de estandes reservada para empresas interessadas na exposição e comercialização de seus produtos e serviços. Todas as atividades vão acontecer no espaço do auditório master do Sebrae na cidade de Patos.

