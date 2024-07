Saiba o que fazer quando há descontos indevidos na aposentadoria

No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS de Campina Grande, respondeu a diversas dúvidas sobre benefícios previdenciários.

Marcus abordou o problema de descontos indevidos nas aposentadorias, explicando que os aposentados podem verificar e contestar esses descontos por meio do aplicativo Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135.

Ele sugeriu que os ouvintes solicitem o bloqueio de descontos indesejados e, se necessário, procurem reembolso de valores não autorizados.

Além disso, Marcus esclareceu que iniciando contribuições ao INSS aos 53 anos, é possível ter acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, desde que cumpridos os requisitos de carência.

Para aposentadoria, é necessário ter ao menos 15 anos de contribuição.

Outras questões abordadas incluíram a possibilidade de somar tempo de contribuição rural e urbano, e a média de tempo para processos judiciais relacionados ao INSS na DPU de João Pessoa.

Ouça o podcast completo e entenda mais.

