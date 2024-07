Empresária paraibana transforma vidas por meio do empreendedorismo

Utilizar os próprios conhecimentos e experiências para ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Foi o que fez a empresária paraibana Stefany Miranda, que em 2015 criou o Hub de Desenvolvimento Empreendedor com o objetivo de auxiliar e empoderar outras mulheres através de seu trabalho e suas vivências.

Com mais de 500 pessoas impactadas positivamente pela empresa nos últimos anos, Stefany foi umas das vencedoras, na categoria microempreendedora individual (MEI), da última edição estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, realizada em 2023.

O Prêmio, criado justamente para reconhecer e valorizar a força e a importância do empreendedorismo feminino no Brasil, já está com inscrições abertas para a edição deste ano, que será realizada em etapas estaduais, regionais e nacional.

“Eu fiquei muito surpresa de receber esse prêmio, até porque muitas pessoas achavam que eu não tinha perfil para isso. Fiquei surpresa como artista, mulher preta e periférica de chegar a esse patamar. Esse prêmio, esse símbolo, é um reconhecimento de todo o trabalho que eu faço e também é muito importante para incentivar outras mulheres que estão nesse mesmo caminho”, destacou Stefany, que além do Hub de Empreendedorismo tamb ém trabalha como artista visual.

Ao falar sobre sua trajetória empreendedora, ela lembra das dificuldades enfrentadas, que a motivaram a ajudar outras pessoas.

“Eu vivo de arte e uma coisa que muita gente não consegue compreender é que o artista também é um empreendedor, que gera seu dinheiro assim como outros empresários. Então, eu tanto atuo no desenvolvimento de mulheres periféricas em situação de vulnerabilidade, trabalhando com qualquer tipo de negócio, como eu também tenho foco em artistas que estão no desenvolvimento para o empreendedorismo”, explicou Stefany Miranda.

Segundo a empresária, que também preside uma associação de mulheres empreendedoras, muitas das beneficiadas pelo Hub, não só na Paraíba, mas em outros estados do Nordeste, sequer tinham um lugar para morar e conseguiram transformar suas vidas através do empreendedorismo.

“Essa não foi uma empresa que planejei criar. Na verdade, desde adolescente eu tinha essa visão empreendedora, de que eu poderia ter liberdade, até por ser artista. Além disso, não queria ficar presa em nenhuma empresa, embora já tenha trabalhado assim para juntar dinheiro e abrir um negócio. Então, eu tive outros negócios antes do Hub, que aconteceu de uma forma muito lúdica, a partir de outro projeto social que eu tinha. Foi a partir desse projeto que comecei a encontrar pessoas que já tiveram negócios, mas que estavam na rua por conta de alguma vulnerabilidade ou situação financeira, e aí o Hub foi se desenvolvendo”, recordou Stefany, ao acrescentar que “a mulher é uma grande potên cia, que através dessa potência é capaz de apoiar e incentivar outras mulheres”.

Sobre o prêmio – Criado em 2004 para homenagear empreendedoras que, com suas empresas, geram impacto social e econômico na região onde estão inseridas, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios segue com inscrições abertas para a edição deste ano até o dia 30 de julho.

As interessadas em participar podem concorrer gratuitamente em cinco categorias: Pequenos Negócios; Produtora Rural; Microempreendedora Individual (MEI); Ciência e Tecnologia; e Negócios Internacionais.

De acordo com o Sebrae, estas duas últimas categorias são inéditas na premiação e irão reconhecer pequenos negócios com base tecnológica no desenvolvimento de produtos ou processos e empreendedoras que vendam para o mercado internacional, respectivamente.

“Histórias de mulheres empreendedoras têm o poder de promover transformação, desenvolvimento e, o mais importante, inspirar outras mulheres a iniciarem suas próprias jornadas”, reforçou a analista técnica Ana Maria Mota, gestora do Prêmio no Sebrae/PB, ao destacar que o regulamento e as inscrições estão disponíveis no site https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empre endedorismofeminino/premiomulherdenegocios.