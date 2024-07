Podcast: presidente do Secovi-PB aborda discussões sobre a aprovação da reforma

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa “Conexão Caturité”, o presidente do Secovi Paraíba, Érico Feitosa, abordou as discussões sobre a aprovação do PL 68/2024, uma lei complementar para regulamentar a reforma tributária.

Érico destacou que a reforma atual é, na verdade, uma reforma de consumo e expressou preocupações sobre seus impactos no setor imobiliário.

A recente aprovação da reforma na Câmara dos Deputados e seu encaminhamento para o Senado levantaram preocupações significativas.

A nova legislação prevê a implementação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 26,5%, com potenciais reduções para alguns segmentos.

No entanto, Érico ressaltou que o setor da construção civil e imobiliário não está buscando benefícios especiais ou tratamento preferencial, como alguns têm sugerido erroneamente.

O setor imobiliário é composto por uma extensa cadeia produtiva, abrangendo aproximadamente 97 segmentos diferentes, direta e indiretamente.

A complexidade e a interconectividade desses segmentos fazem com que qualquer mudança tributária tenha um impacto significativo e abrangente.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

