Presidente da FIEPB participa do 30º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento

Nesta quinta-feira, (18/07), o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Cassiano Pereira participou do 30º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, na cidade de Fortaleza, no Ceará.

O evento teve como tema “Desafios e Oportunidades na Era Digital”, e uma série de painéis, além de homenagens com a entrega das comendas empresarial, acadêmica e político-institucional para lideranças desses três segmentos.

Na ocasião, o presidente da FIEPB, se reuniu com o presidente do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Paulo Câmara, com o superintendente estadual do Banco na Paraíba, Rudrigo Araújo, com o diretor de controle e risco do Banco, Leonardo Cruz, e o diretor de ativos de terceiros, Thiago Nogueira, para tratar de assuntos relacionados à indústria.

E convidou, o presidente do BNB, Paulo Câmara, para uma reunião com os industriais paraibanos.

O convite foi confirmado, e o encontro acontecerá na sede da FIEPB, onde serão apresentadas as linhas de crédito para o setor.

“Tivemos um encontro muito propositivo durante o Fórum, onde tratamos diretamente com o presidente do BNB, Paulo Câmara, com o superintendente do Banco aqui na Paraíba, e demais diretores, sobre linhas de financiamento e fomento para o setor industrial para que possamos melhorar a competitividade da indústria paraibana”, destacou o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira.

Por meio do Fórum, o Banco do Nordeste busca fortalecer a interlocução institucional com a sociedade e seus diversos segmentos.